In arrivo tra città e provincia 13 alloggi per anziani non autosufficienti
Tra città e provincia arrivano 13 nuovi alloggi per anziani non autosufficienti. In totale, saranno disponibili 26 posti, grazie ai fondi del Pnrr. Quattro comuni del territorio potranno così rispondere meglio alle richieste di assistenza che spesso arrivano ai servizi sociali.
