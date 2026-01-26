Il Festival del Burlesque approda per la prima volta a Napoli, portando sul palco del Teatro Bolivar due serate dedicate a questa forma artistica. L’evento propone uno spettacolo che unisce eleganza, ironia e talento, valorizzando l’arte della seduzione e dell’intrattenimento. Un'occasione per scoprire un genere teatrale che combina stile e divertimento in un contesto culturale di rilievo.

Il Festival del Burlesque debutta a Napoli: due serate di arte, eleganza e ironia al Teatro Bolivar. Il Festival del Burlesque arriva per la prima volta a Napoli e trasforma il Teatro Bolivar in un palcoscenico internazionale dedicato all’arte della seduzione, dell’ironia e dello spettacolo. Venerdì 30 e sabato 31 gennaio 2026, il teatro di Materdei ospiterà la prima edizione del Napoli Burlesque Festival, un evento coprodotto da Nu’Tracks e Burlesque Cabaret Napoli che promette di diventare un nuovo punto di riferimento per gli appassionati del genere. Una competizione internazionale tra stili, culture e personalità. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Festival del Burlesque: debutto al teatro Bolivar

Al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu'Tracks, arriva la prima edizione del Napoli Burlesque Festival con due serate imperdibili

