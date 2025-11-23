Carmen Consoli Tour Amuri Luci al Teatro Metropolitan di Catania 20 Novembre 2025
Catania ha un modo tutto suo di accogliere Carmen Consoli: non è solo affetto, è un ritorno a casa. Al Teatro Metropolitan l'atmosfera era elettrica ben prima dell'inizio, con un pubblico eterogeneo — giovani, storici fan, famiglie — tutti accomunati da un entusiasmo quasi affettuoso, come si fa quando si aspetta una persona di famiglia. Indice. Carmen Consoli live a Catania. Il momento più potente. Carmen Consoli Live A Catania – Le foto della serata. Conclusione. Carmen Consoli live a Catania. Quando le luci si sono abbassate e Carmen è apparsa sul palco, è bastato il primo sorriso per far esplodere la sala.
