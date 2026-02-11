Imola ricorda le vittime delle foibe | memoria storica e monito contro l’odio in un’Europa segnata dai conflitti

Imola ha ricordato le vittime delle foibe con una cerimonia pubblica. Le scuole e le istituzioni hanno partecipato per sottolineare l’importanza di non dimenticare, come monito contro l’odio e le divisioni. La giornata si è svolta con discorsi, momenti di riflessione e la lettura di nomi di chi ha perso la vita. Anche quest’anno, la città ha dimostrato di voler mantenere viva la memoria storica, in un momento in cui l’Europa si trova ancora a confrontarsi con conflitti e tensioni.

Imola ha commemorato ieri il ‘Giorno del Ricordo’, onorando le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata attraverso una serie di iniziative che hanno visto il coinvolgimento delle istituzioni e delle scuole, ribadendo l’importanza della memoria come argine contro l’odio e le divisioni in un’Europa segnata da nuovi conflitti. La città si è fermata per ricordare una delle pagine più dolorose della storia italiana, un evento che per decenni è rimasto avvolto nel silenzio. La cerimonia commemorativa si è svolta nell’area dell’ex Limonaia, all’incrocio tra via Manzoni e via Alfieri, dove il sindaco Marco Panieri ha deposto una corona d’alloro alla lapide.🔗 Leggi su Ameve.eu

