Crisi politica a Pozzuoli | consiglieri contro il Sindaco salta l’accordo di maggioranza

Cresce la tensione politica a Pozzuoli, dove un gruppo di consiglieri comunali ha deciso di rendere pubblica una dura presa di posizione contro l’attuale Amministrazione. Nel documento, firmato da diversi rappresentanti della maggioranza, si denuncia un clima di profondo disagio politico e istituzionale, a sei mesi dalla sottoscrizione del patto programmatico che avrebbe dovuto dare . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Crisi politica a Pozzuoli: consiglieri contro il Sindaco, salta l’accordo di maggioranza

News recenti che potrebbero piacerti

Crisi politica ad #Aversa, il #sindaco #Matacena scioglie la #giunta - facebook.com Vai su Facebook

Le dimissioni di Yermak, la crisi politica a Kiev: l'Ucraina adesso trema Vai su X

POZZUOLI/ Manzoni ad un bivio: dimissioni o la pace con i ribelli - POZZUOLI – L’ultimo consiglio comunale ha certificato che il sindaco di Pozzuoli non ha più il controllo della sua maggioranza. Come scrive cronacaflegrea.it

POZZUOLI/ I sei consiglieri “ribelli” alzano il tiro: “Sindaco, azzera la Giunta e tutto il resto” - POZZUOLI – Non si sono presentati oggi alla prima convocazione del consiglio comunale i sei consiglieri “ribelli” che hanno fatto recapitare al sindaco Gigi Manzoni anche una nuova richiesta: l’azzera ... Scrive cronacaflegrea.it