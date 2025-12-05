Crisi politica a Pozzuoli | consiglieri contro il Sindaco salta l’accordo di maggioranza

Cresce la tensione politica a Pozzuoli, dove un gruppo di consiglieri comunali ha deciso di rendere pubblica una dura presa di posizione contro l’attuale Amministrazione. Nel documento, firmato da diversi rappresentanti della maggioranza, si denuncia un clima di profondo disagio politico e istituzionale, a sei mesi dalla sottoscrizione del patto programmatico che avrebbe dovuto dare . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Crisi politica a Pozzuoli: consiglieri contro il Sindaco, salta l’accordo di maggioranza

