Il centro di Roma a 30 km h meno incidenti ma più stress per gli automobilisti | l’allarme degli esperti
L'introduzione di un limite di 30 km/h nel centro di Roma mira a ridurre gli incidenti, ma può anche aumentare lo stress tra gli automobilisti. Con circa 76 ore trascorse nel traffico nel 2025, Roma si colloca tra le città più congestionate del mondo. Gli esperti evidenziano come queste misure, pur migliorando la sicurezza, possano avere ripercussioni sulla percezione e sulla qualità della mobilità urbana.
Il limite a 30 chilometri orari potrebbe aumentare lo stress degli automobilisti romani. Una categoria già “provata” dalle 76 ore perse nel traffico nel 2025, quota che colloca Roma al 17° posto delle città più congestionate del mondo. A dirlo è il Sima, la Società italiana di Medicina Ambientale. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Patané: Dal 15 gennaio Zona 30 nella Ztl Centro; Roma diventa Città 30, limite di 30 km/h nel centro storico dal 2026; Ztl Roma, arriva il limite di 30 km/h; Roma introduce il limite di 30 km/h. Ecco dove.
Roma rallenta: limite di 30 km/h nella ztl del centro - Da giovedì 15 gennaio scatta ufficialmente il limite di 30 chilometri orari all’interno della Ztl del centro storico, una delle aree più delicate e frequentate del ... lautomobile.aci.it
A Roma dal 15 gennaio nella ZTL si andrà a 30 km orari - Città 30: nella Zona a traffico limitato del Centro storico di Roma nuovi limiti di velocità dal 15 gennaio 2026. ecoincitta.it
Roma, dal 15 Gennaio al centro storico scatta la Zona 30 su tutte le strade - Da giovedì 15 gennaio 2026, a partire dalle ore 8 del mattino, all’interno della Ztl Centro storico sarà in ... funweek.it
Roma, da domani attivi decine di autovelox: ecco dove sono A Roma dal 9 gennaio entrano in funzione nuovi controlli della velocità in diverse zone della città. Nel complesso, i controlli interessano GRA, centro e diversi quadranti della Capitale. In molti c - facebook.com facebook
