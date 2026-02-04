Immobiliare gli esperti | Resta alta la richiesta per casolari e ville private

La domanda di casolari e ville private a Firenze resta alta, anche nel 2026. Gli esperti confermano che sempre più persone scelgono di vivere e lavorare in queste abitazioni, diventate ormai una scelta consolidata dopo la pandemia. La richiesta non diminuisce, anzi, continua a crescere.

Firenze, 4 febbraio 2026 – La scelta di casolari e ville private è ormai diventata strutturale. Si tratta di un nuovo modo di vivere e lavorare che si è affermato dopo il Covid. È il quadro tracciato da Carratelli Holding, realtà attiva nel settore immobiliare. Il presidente Gabriele Carratelli ha infatti affermato che “la domanda di casolari, ville indipendenti e proprietà immerse nel verde in Toscana continua a crescere e non mostra segnali di rallentamento. Un trend avviato durante l’emergenza sanitaria del Covid e che, a distanza di anni, si è consolidato come una scelta strutturale per una fascia sempre più ampia di acquirenti, italiani e internazionali”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

