Piantedosi fa il bilancio della sicurezza in Italia | Dimezzati gli sbarchi aumentati i rimpatri e ridotti i reati

A fine anno, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi presenta un bilancio delle politiche di sicurezza in Italia. Tra i risultati evidenziati figurano la riduzione degli sbarchi, l'aumento dei rimpatri e la diminuzione dei reati. Un'analisi dei dati che riflette gli ultimi interventi e gli sviluppi nel settore della sicurezza nel nostro paese.

La fine dell'anno è il momento ideale per fare il bilancio di quanto è stato fatto. E il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi non si lascia sfuggire l'occasione per elencare i risultati raggiunti dal suo dicastero. In un video su X ricorda le promesse mantenute, i traguardi e gli obiettivi. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Cancellato e Lisei a L’aria che tira, battaglia tv su sicurezza: “Gli sbarchi sono aumentati con il Governo Meloni”

Leggi anche: Vigili del Fuoco, Piantedosi firma il decreto: “Tempi di risposta dimezzati e caserma d’avanguardia per la sicurezza della Valle Caudina”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

MANOVRA, PAOLONI: CONFERMARE NORME COMPARTO SICUREZZA E DIFESA, GRAZIE A PIANTEDOSI PER SUO IMPEGNO; Spari in piazza Nascè, il M5S annuncia interrogazione a Piantedosi: Destra incapace di garantire la sicurezza; Ministri e social, bilancio 2025: da Salvini a Zangrillo, scopri la classifica di chi domina la scena online; Il Pd tra bilanci e prospettive: «Senza sicurezza non c’è sviluppo».

Piantedosi: “La sicurezza è ordine, decoro e rispetto delle regole” - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in un messaggio di fine anno, traccia un bilancio del 2025, anno che ha visto un calo del 3,5% della delittuosità ... interris.it