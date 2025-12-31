Piantedosi fa il bilancio della sicurezza in Italia | Dimezzati gli sbarchi aumentati i rimpatri e ridotti i reati
A fine anno, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi presenta un bilancio delle politiche di sicurezza in Italia. Tra i risultati evidenziati figurano la riduzione degli sbarchi, l'aumento dei rimpatri e la diminuzione dei reati. Un'analisi dei dati che riflette gli ultimi interventi e gli sviluppi nel settore della sicurezza nel nostro paese.
La fine dell'anno è il momento ideale per fare il bilancio di quanto è stato fatto. E il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi non si lascia sfuggire l'occasione per elencare i risultati raggiunti dal suo dicastero. In un video su X ricorda le promesse mantenute, i traguardi e gli obiettivi. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Cancellato e Lisei a L’aria che tira, battaglia tv su sicurezza: “Gli sbarchi sono aumentati con il Governo Meloni”
Leggi anche: Vigili del Fuoco, Piantedosi firma il decreto: “Tempi di risposta dimezzati e caserma d’avanguardia per la sicurezza della Valle Caudina”
MANOVRA, PAOLONI: CONFERMARE NORME COMPARTO SICUREZZA E DIFESA, GRAZIE A PIANTEDOSI PER SUO IMPEGNO; Spari in piazza Nascè, il M5S annuncia interrogazione a Piantedosi: Destra incapace di garantire la sicurezza; Ministri e social, bilancio 2025: da Salvini a Zangrillo, scopri la classifica di chi domina la scena online; Il Pd tra bilanci e prospettive: «Senza sicurezza non c’è sviluppo».
Piantedosi: “La sicurezza è ordine, decoro e rispetto delle regole” - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in un messaggio di fine anno, traccia un bilancio del 2025, anno che ha visto un calo del 3,5% della delittuosità ... interris.it
Il ministro Piantedosi e il bilancio del 2025: «Rimpatri raddoppiati e sbarchi dimezzati. Terrorismo, espulsi in 200» - In un video su X il ministro dell'Interno traccia il bilancio dell'anno: «In 3 anni 39mila assunti, delitti in calo del 3,5%» ... msn.com
FdI chiede a Piantedosi informativa su Hannoun e i finanziamenti a Hamas. Tensione in Aula alla Camera - Le opposizioni protestano per la gestione dell'Aula da parte di Rampelli. ilfattoquotidiano.it
Matteo Piantedosi. . Siamo a fine anno ed è l’occasione giusta per fare un bilancio sul lavoro svolto dal Ministero dell’Interno che ho l’onore di guidare. In questi tre anni abbiamo affrontato molte sfide. Tante altre ci attendono. Continueremo a lavorare con la st - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.