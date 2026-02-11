Immigrati la fotografia dell’Istat | aumentano le famiglie di coabitanti composte solo da stranieri
A fine 2023, in Italia ci sono circa 322mila abitazioni occupate esclusivamente da famiglie di stranieri, equivalenti a circa 699mila persone. La maggior parte di queste case si trova al Nord e nel Centro Italia, con il Nord-ovest che conta circa 77mila abitazioni, pari al 24% del totale. Il Sud segue con oltre 70mila unità, mentre il Nord-est e le Isole hanno numeri più bassi, rispettivamente poco più di 56mila e circa 41mila case condivise. La fotografia scattata dall’Istat
Al 31 dicembre 2023 le abitazioni occupate da famiglie coabitanti con stranieri in Italia s ono circa 322mila (equivalenti a 699mila famiglie): il Centro e il Nord-ovest ospitano le quote più elevate (il 24% del totale), con circa 77mila abitazioni ciascuna; il Sud detiene oltre 70mila unità abitative utilizzate in coabitazione (il 22%); il Nord-est e le Isole mostrano i numeri più contenuti rispettivamente, con poco più di 56mila (il 17,4%) e circa 41mila abitazioni condivise (il 12% del totale Italia). Lo rileva l’Istat. Una casa su dieci è abitata da più immigrati. Significative, indica l’istituto di statistica, appaiono le situazioni in cui la coabitazione riguarda famiglie di soli stranieri oppure famiglie pluri-componenti, dove le condizioni di disagio possono essere più rilevanti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Approfondimenti su Immigrati Famiglie
L’Istat certifica: pressione fiscale giù, aumentano reddito e il potere di acquisto delle famiglie
Secondo i dati Istat, il 2026 si apre con segnali positivi per le famiglie italiane, grazie a una diminuzione della pressione fiscale e all’aumento di reddito e potere di acquisto.
I dati Istat: l’inflazione accelera, prezzi aumentano dell’1,5 per cento
Secondo i dati Istat di dicembre 2025, l’inflazione si conferma in aumento, con un incremento dell’1,2 per cento su base annua rispetto all’1,1 per cento di novembre.
Ultime notizie su Immigrati Famiglie
Argomenti discussi: Walter Rosenblum, l’umanità nella quotidianità. Quando la fotografia è arte morale; Rilasciata dal centro di detenzione per immigrati in Texas bimba di 10 anni arrestata dall’ICE in Minnesota; Borgo Chiese, la crisi demografica: abitanti stabili solo grazie agli immigrati - Giudicarie - Rendena; Microcriminalità e degrado, crolla il valore delle case: i quartieri in crisi.
“Nonostante sia un immigrato, ha utilizzato il suo account personale per amplificare la disinformazione su una decisione sovrana del mio governo: la regolarizzazione di 500.000 immigrati che vivono, lavorano e contribuiscono al successo del nostro Paese. L - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.