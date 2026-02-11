Immigrati la fotografia dell’Istat | aumentano le famiglie di coabitanti composte solo da stranieri

A fine 2023, in Italia ci sono circa 322mila abitazioni occupate esclusivamente da famiglie di stranieri, equivalenti a circa 699mila persone. La maggior parte di queste case si trova al Nord e nel Centro Italia, con il Nord-ovest che conta circa 77mila abitazioni, pari al 24% del totale. Il Sud segue con oltre 70mila unità, mentre il Nord-est e le Isole hanno numeri più bassi, rispettivamente poco più di 56mila e circa 41mila case condivise. La fotografia scattata dall’Istat

Al 31 dicembre 2023 le abitazioni occupate da famiglie coabitanti con stranieri in Italia s ono circa 322mila (equivalenti a 699mila famiglie): il Centro e il Nord-ovest ospitano le quote più elevate (il 24% del totale), con circa 77mila abitazioni ciascuna; il Sud detiene oltre 70mila unità abitative utilizzate in coabitazione (il 22%); il Nord-est e le Isole mostrano i numeri più contenuti rispettivamente, con poco più di 56mila (il 17,4%) e circa 41mila abitazioni condivise (il 12% del totale Italia). Lo rileva l'Istat. Una casa su dieci è abitata da più immigrati. Significative, indica l'istituto di statistica, appaiono le situazioni in cui la coabitazione riguarda famiglie di soli stranieri oppure famiglie pluri-componenti, dove le condizioni di disagio possono essere più rilevanti.

