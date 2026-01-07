Secondo i dati Istat, il 2026 si apre con segnali positivi per le famiglie italiane, grazie a una diminuzione della pressione fiscale e all’aumento di reddito e potere di acquisto. Il rapporto sul terzo trimestre del 2025 evidenzia miglioramenti nella finanza pubblica, indicando un quadro più favorevole per le economie domestiche e un contesto economico in evoluzione.

Per gli italiani il 2026 inizia con i migliori presupposti sul fronte economico. I dati Istat sul ‘Conto trimestrale delle Amministrazioni pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società’, relativi al terzo trimestre del 2025 e che rappresentano il primo rapporto pubblicato nel nuovo anno, infatti, dicono che “il quadro di finanza pubblica mostra una pressione fiscale in diminuzione rispetto al terzo trimestre dell’anno precedente ”. L’istituto di statistica rileva in più che “nello stesso periodo, si registra un forte aumento del potere d’acquisto e della propensione al risparmio delle famiglie che, escludendo il periodo Covid, raggiunge livelli massimi dal terzo trimestre del 2009. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Istat certifica: pressione fiscale giù, aumentano reddito e il potere di acquisto delle famiglie

Leggi anche: Aumenta il potere d'acquisto, propensione risparmio ai massimi dal 2009 e scende la pressione fiscale

Leggi anche: Istat, reddito delle famiglie: Mezzogiorno fanalino di coda

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sale la pressione fiscale, in calo i risparmi - Aumenta la pressione fiscale, migliorano i consumi delle famiglie e quindi aumenta la spesa, ma cala il risparmio. quotidiano.net

Non è vero che la pressione fiscale aumenta perché ci sono più occupati, come dice Meloni - Ha detto che la pressione fiscale aumenta perché c’è più gente che lavora. fanpage.it

Pressione fiscale in salita perché aumenta l’occupazione? La lettura del governo non regge - Il governo continua a ripetere che la pressione fiscale è salita nel 2024 perché è aumentata l’occupazione. ilfattoquotidiano.it

CARO VITA / L’Istat certifica un rincaro dell’1,3 per cento, superiore alla media nazionale. Spicca Belluno. E poi Padova, Verona e Venezia tra la città oltre i 150 mila abitanti - facebook.com facebook