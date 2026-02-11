Illuminazione sulla strada della montagna

Il Comune ha appena completato un intervento sulla strada di montagna per migliorare l’illuminazione. In questi giorni sono stati installati nuovi fari e riflettori, puntando a rendere più sicura la strada durante le ore serali e notturne. Ora i residenti e gli automobilisti potranno viaggiare con maggiore tranquillità, soprattutto nelle zone più isolate. L’obiettivo dell’amministrazione è ridurre i rischi di incidenti e garantire un passaggio più sicuro per tutti.

Il Comune ha effettuato in questi giorni un nuovo intervento sulla viabilità della montagna per migliorare l’ illuminazione stradale. Con un primo lotto di lavori, sono stati sostituiti otto punti luce con impianti nuovi dotati di batteria e pannello fotovoltaico incorporato. Un’operazione finalizzata a superare il gap legato alla vetustà dei precedenti impianti, che spesso richiedevano la costosa sostituzione delle batterie di vecchio modello, facilmente deteriorabili. Con il nuovo tipo di impianto si dispone così di corpi illuminanti di nuova generazione e quindi anche di maggiore resistenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Illuminazione sulla strada della montagna Approfondimenti su Comune Montagna La montagna frana sulla strada: sfondati tunnel e reti. Scena terribile Bollate, rubati i cavi della pubblica illuminazione: strada al buio Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Landslide Collapses Bridge on Rain-Soaked Mountain Road Ultime notizie su Comune Montagna Argomenti discussi: Illuminazione sulla strada della montagna; Stop al buio in due strade vicine al Civico, autorizzati i lavori per l'impianto di illuminazione; Piano strade sicure, in arrivo 35 milioni per l'illuminazione: Termini, Esquilino e Fori Imperiali le priorità; Illuminazione pubblica, in Consiglio chiarimenti sulla manutenzione dei lampioni. Torna la luce sulla litoranea sud di Marsala, la Provincia ha ripristinato i circuiti elettriciIl problema dell'illuminazione pubblica sulla SP 84, ovvero la strada dei lidi sulla litoranea marsalese, è un problema che si sta portando avanti da ... itacanotizie.it Più marciapiedi e illuminazione. Via Romana, obiettivo sicurezzaAppello di Marco Barsella (consigliere di Lucca Civica-Volt-Lucca è Popolare) e Mario Dianda (segreteria Pd) ... msn.com Radicondioli: Tante le opere previste, tra queste la nuova scuola, l’illuminazione, la manutenzione della strada di Anqua e la realizzazione di un collegamento ciclo pedonale tra Radicondoli e Belforte. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.