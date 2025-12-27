La montagna frana sulla strada | sfondati tunnel e reti Scena terribile

Nella notte tra il 26 e il 27 dicembre 2025 un violento smottamento ha colpito il territorio di Pisogne, in provincia di Brescia. Una parte della montagna si è staccata dal versante ed è precipitata fino a valle, travolgendo la strada sottostante e causando danni ingenti alle opere di protezione. Fortunatamente, al momento della frana non transitavano veicoli e non si registrano feriti, ma l’impatto è stato impressionante. La massa di roccia e detriti ha distrutto il tunnel paramassi, sfondato la rete di protezione, abbattuto il guardrail e invaso completamente la carreggiata, rendendo il tratto stradale impraticabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

