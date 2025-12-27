La montagna frana sulla strada | sfondati tunnel e reti Scena terribile
Nella notte tra il 26 e il 27 dicembre 2025 un violento smottamento ha colpito il territorio di Pisogne, in provincia di Brescia. Una parte della montagna si è staccata dal versante ed è precipitata fino a valle, travolgendo la strada sottostante e causando danni ingenti alle opere di protezione. Fortunatamente, al momento della frana non transitavano veicoli e non si registrano feriti, ma l’impatto è stato impressionante. La massa di roccia e detriti ha distrutto il tunnel paramassi, sfondato la rete di protezione, abbattuto il guardrail e invaso completamente la carreggiata, rendendo il tratto stradale impraticabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: La montagna frana sulla strada e finisce a valle, sfondati tunnel e rete di protezione: le immagini
Leggi anche: Pisogne, la montagna frana sulla strada e rotola a valle: sfondati il tunnel paramassi e la rete di protezione
Pisogne, la montagna frana sulla strada e rotola a valle: sfondati il tunnel paramassi e la rete di protezione; La montagna frana sulla strada e finisce a valle, sfondati tunnel e rete di protezione: le immagini; Lecco, scalatore si infortuna sul Medale: un intervento da brividi per soccorrerlo; Pisogne la montagna frana sulla strada e rotola a valle | sfondati il tunnel paramassi e la rete di protezione.
La montagna frana sulla strada e finisce a valle, sfondati tunnel e rete di protezione: le immagini - Nella notte tra il 26 e il 27 dicembre 2025 si è verificato uno smottamento a Pisogne, comune che si trova nella provincia di Brescia. fanpage.it
Pisogne, la montagna frana sulla strada e rotola a valle: sfondati il tunnel paramassi e la rete di protezione - Attimi di paura nel Bresciano per lo smottamento lungo la via che conduce alle frazioni montane di Palot, Fraine e Sonvico. msn.com
Frana nella notte a Pisogne sulla strada che porta alla Val Palot: «Crepa nella parete sovrastante la strada, che ora è chiusa: ci saranno disagi» - Il sindaco Laini: «Bisognerà prima intervenire in parete, mettendo in sicurezza il materiale ancora pericolante, e soltanto dopo potremo lavorare lungo la strada per rimuovere il materiale caduto e pr ... brescia.corriere.it
Montevergine, il presepe con la frana: la montagna ferita parla al cuore #Mercogliano - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.