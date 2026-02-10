Il trono del Palazzo Reale di Napoli torna a brillare dopo un lungo restauro. Dopo un anno e mezzo, l’oggetto torna nella sua collocazione originale, lasciando momentaneamente le sale di Torino e Roma, dove era stato esposto in anteprima. I lavori di restauro sono stati conclusi e ora il trono può ritornare a essere uno dei simboli più rappresentativi di questa storica residenza.

Dopo il restauro rientra a Napoli dopo un anno e mezzo. È stata in tour a Torino per una preview e Roma in occasione della XX edizione del programma. “Restituzioni” promosso da Intesa Sanpaolo in collaborazione con il Ministero della Cultura. Napoli 10 febbraio 2026 – Torna nella “sua” sala il trono di Palazzo Reale, restaurato e con un nuovo certificato di nascita. Splendido e luccicante, con la doratura che lo riporta alle origini, il trono torna a Napoli dopo oltre 16 mesi di assenza. Per l’occasione sono stati anche condotti importanti lavori sui tessili della sala. Alla presentazione sono intervenuti tutti i protagonisti della realizzazione di un lavoro che ha coinvolto finanziatori, restauratori e storici dell’arte. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Ori e splendori del trono che ritorna al Palazzo Reale di Napoli dopo il restauro

Approfondimenti su Palazzo Reale Napoli

Dopo più di un anno di lavori, il trono sabaudo torna al suo posto nel Palazzo Reale di Napoli.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Il mistero delle 8 statue del Palazzo Reale di Napoli.

Ultime notizie su Palazzo Reale Napoli

Napoli, ori e splendori del trono che ritorna al Palazzo Reale dopo il restauroIl 12 settembre 2024 il trono è partito alla volta del Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale di Torino per il restauro reso possibile grazie al progetto Restituzioni di Intesa Sanpaolo ed ... sciscianonotizie.it

Dal MArTa al Castello Aragonese, ori e splendori di TarantoTaranto, la città dei due mari. L'antica Taras, fondata dagli spartani intorno all'ottavo secolo avanti Cristo, di cui restano tracce importanti come queste 2 colonne doriche, uniche superstiti di un ... rainews.it

NanoTV. . #Napoli- Al Palazzo Reale fa tappa il #TrophyTour2026 Fino al 10 Febbraio sarà possibile ammirare le due coppe vinte dalle #NazionaliAzzurre di #Tennis alle recenti competizioni sportive. Paolo Fusco FITP Tennis #EventiOggi #CoppaDavis # - facebook.com facebook

Nell'ambito dell'Olimpiade Culturale 2026, Palazzo Reale celebra la fotografia di Robert Mapplethorpe con una grande retrospettiva, che raccoglie oltre 200 scatti dell'artista statunitense dedicati a temi come il desiderio e la bellezza. x.com