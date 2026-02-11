Il sindaco Fabio | Non dimenticare dovere morale

Ieri mattina al parco Norma Cossetto si sono svolte le commemorazioni per il ’Giorno del Ricordo’. Il sindaco Fabio ha preso la parola e ha ricordato il dovere morale di non dimenticare, partecipando alla deposizione di una corona presso la targa. Alla cerimonia erano presenti anche il prefetto Valerio Massimo Romeo e la presidente della Provincia, Agnese Carletti.

Commemorazioni ieri in occasione del ’Giorno del Ricordo’ al parco Norma Cossetto con la deposizione di una corona presso la targa, alla presenza del prefetto Valerio Massimo Romeo, della presidente della Provincia Agnese Carletti e del sindaco di Siena Nicoletta Fabio (tutti nella foto). "Ricordare non è soltanto un atto formale – ha detto il primo cittadino –. È un dovere morale e civile. È la scelta consapevole di guardare alla nostra storia nella sua interezza, anche nei suoi passaggi più dolorosi. La giornata di oggi è stata pensata dal Comune come un percorso di memoria e riflessione, che unisce il raccoglimento istituzionale al valore della testimonianza culturale e educativa". 🔗 Leggi su Lanazione.it

