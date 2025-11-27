La prima via intitolata al 25 novembre | È un monito e un dovere morale
"Ogni parola o gesto può generare un cambiamento profondo". La sindaca Lidia Reale ha aperto martedì con questa frase la cerimonia di intitolazione della prima via in Lombardia dedicata alla Giornata internazionale della lotta contro la violenza sulle donne (nella foto). Protagonisti una novantina di studenti dell’Istituto comprensivo e il Consiglio comunale dei ragazzi che hanno coinvolto il pubblico con pensieri e lavori realizzati per ricordare a tutti il significato del 25 novembre. Interventi anche dei rappresentanti di Ats e Asst, del tenente colonnello dei carabinieri Emanuela Rocca, presente con il maggiore Fabrizio Rosati, e della presidente di Rovescio&Dritto Carla Capussela, che ha organizzato la mostra "Com’eri vestita?". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
