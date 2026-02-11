Il sindaco di Niscemi alla Camera | Soldi per la frana stanziati dopo 28 anni è la prima cosa che ho detto a Giorgia Meloni

Il sindaco di Niscemi, Massimo Valentino Conti, si presenta diretto e senza giri di parole alla Camera. Durante l’audizione sulla questione frane, spiega che sono stati stanziati soldi per mettere in sicurezza la zona dopo 28 anni di attese. “È la prima cosa che ho detto a Giorgia Meloni”, rivela. La sua amministrazione lavora senza sosta per affrontare i danni della doppia frana che ha colpito la città a gennaio, costringendo molte famiglie a lasciare le proprie case.

Il sindaco di Niscemi, Massimo Valentino Conti, sembra una persona che va dritto al punto. Nella prima audizione parlamentare da parte della commissione Ambiente, alla Camera dei deputati, alla quale ha partecipato in collegamento, ha soprattutto raccontato cosa la sua amministrazione sta facendo dopo la doppia frana che ha colpito la sua cittadina, in provincia di Caltanissetta, il 25 gennaio scorso (con un primo crollo, sul fronte ovest, il 16 gennaio) e che ha portato a sfollare quasi 1.500 persone, tra case crollate lungo il costone di roccia a sud della cittadina e una ipotesi di buttar giù tutti gli altri edifici nei primi 50 metri dal fronte di frana.

