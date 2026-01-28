Giorgia Meloni in visita a Niscemi | Non si ripeterà quanto accaduto con la frana del 1997

Questa mattina, la premier Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi, il paese colpito dalla frana domenica scorsa. Meloni ha detto che farà di tutto per evitare che si ripeta quanto successo nel 1997, quando la frana causò molti danni. La visita serve a rassicurare i residenti e a verificare di persona gli interventi per mettere in sicurezza l’area.

La premier Giorgia Meloni si è recata questa mattina a Niscemi, comune in provincia di Caltanissetta, duramente colpito da una frana domenica scorsa. L’evento ha costretto all’ evacuazione di oltre 1.500 cittadini, che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni a causa della pericolosità della zona. La visita della presidente del consiglio ha rappresentato un momento di verifica diretta della situazione, con sopralluoghi sul territorio e incontri con le autorità locali. La premier ha sorvolato in elicottero le aree colpite dal maltempo in Sicilia, per avere una visione completa dei danni provocati dalla frana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Giorgia Meloni in visita a Niscemi: “Non si ripeterà quanto accaduto con la frana del 1997” Approfondimenti su Giorgia Meloni Niscemi Niscemi, Meloni in visita al comune colpito dalla frana: “Non si ripeterà quanto accaduto nel ’97” La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata oggi a Niscemi, il paese colpito dalla frana. Niscemi, un errore edificare lì, è noto da 230 anni | Vertice in Comune, Meloni: "Quanto successo con la frana del 1997 non si ripeterà" Niscemi torna sotto i riflettori per un errore che si ripete da oltre due secoli. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Giorgia Meloni Niscemi Argomenti discussi: Visita del Presidente Meloni nella Repubblica di Corea; Incontro del Presidente Giorgia Meloni con il Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan (Foto e Video); Visita del Presidente Meloni nella Repubblica di Corea; Meloni incontra le imprese italiane in Corea: L’Italia attrae, margini per crescere. Giorgia Meloni in visita a Niscemi: Non si ripeterà quanto accaduto con la frana del 1997La premier Giorgia Meloni si è recata questa mattina a Niscemi, comune in provincia di Caltanissetta, duramente colpito da una frana domenica scorsa. L’evento ... thesocialpost.it Giorgia Meloni in visita a Niscemi dopo la franaViaggio lampo della premier nel comune siciliano a rischio dopo l'uragano Harry. Meloni ha sorvolato il paese dall'alto, poi la riunione operativa con ... avvenire.it Il presidente della Regione: "Mi è stato dato un nuovo ragguaglio sull'entità dei danni. Fondi del Ponte per la ricostruzione Dal governo nessun problema di stanziamento". Giorgia Meloni a Niscemi facebook RT @matteorenzi: Giorgia Meloni stamani si è finalmente svegliata ed è andata in Sicilia. È arrivata dopo la Schlein, è arrivata dopo la mi… x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.