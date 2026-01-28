Cosa ha detto Giorgia Meloni dopo aver sorvolato la frana di Niscemi

La premier Giorgia Meloni ha fatto tappa a Niscemi, in Sicilia, per visitare le zone colpite dal maltempo. Dopo aver sorvolato la frana, ha incontrato i cittadini e le autorità locali, promettendo interventi rapidi per aiutare le persone a ricostruire. La scena si è svolta senza grandi giri di parole: Meloni ha assicurato che lo Stato farà tutto il possibile per mettere in sicurezza il territorio e supportare chi ha perso tutto.

La presidente del Consiglio Meloni ha visitato Niscemi e le altre zone in Sicilia colpite dal maltempo. Poi si è confrontata con il sindaco di Niscemi, assicurando che gli interventi dopo la frana saranno più rapidi di quanto avvenuto nel 1997. Intanto, la procura di Gela ha aperto un'indagine per disastro colposo a carico di ignoti.

