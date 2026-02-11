Il Salto avanti di Arianna Rocca | un racconto autentico del caos interiore di un atleta

Arianna Rocca, giovane atleta genovese, ha vissuto un percorso intenso tra successi e scelte di vita. Campionessa italiana al volteggio per tre anni, ha gareggiato anche a livello nazionale in più discipline. A ventun anni, ha deciso di lasciare l’attività agonistica per partire in Africa come volontaria. La sua storia mostra il caos interiore di chi ha dedicato anni alla ginnastica, poi sceglie di cambiare strada per trovare un nuovo senso.

di Marco Pozzi Una ragazza, nata a Genova, da due anni e mezzo, seguendo il fratello, si dedica alla ginnastica, gareggia, a vari livelli, campionessa italiana al volteggio – tre anni consecutivi – oltre a trave, volteggio, a ventun anni si ritira dall'attività agonistica per viaggiare in Africa come volontaria. Quattro righe di biografia, una persona che evolve. È la storia raccontata in Salto avanti – la ginnastica, l'Africa, la mia vita, scritta da Arianna Rocca con Ilaria Leccardi, pubblicata dall'editore alessandrino Capovolte. Nel libro c'è competizione, sport, rapporto col cibo, infortuni, crisi di panico, vittorie e confitte, e tanta vita: scrittura ordinaria ma pulita, ottimo reportage esistenziale.

