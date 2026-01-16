Arianna Fontana passione Tiramisù | l’hobby segreto dell’atleta olimpionica

Arianna Fontana, atleta olimpionica, ha una passione che va oltre le piste di gara: il tiramisù. Questo interesse, che rappresenta un suo hobby personale, le permette di dedicare momenti di relax e piacere lontano dagli impegni sportivi. Un esempio di come anche le figure pubbliche possano mantenere radici profonde in passioni semplici, che contribuiscono a rendere più equilibrata la vita quotidiana.

C’è chi riesce a trasformare un hobby in un lavoro e chi, invece, anche quando ha già realizzato i propri sogni professionali, trova il tempo per coltivare passioni lontane dai riflettori. Arianna Fontana rientra senza dubbio in questa seconda categoria. Pattinatrice di short track, atleta olimpionica tra le più medagliate di sempre, sul ghiaccio è sinonimo di determinazione e concentrazione. Ma lontano dalle piste, la campionessa azzurra si concede un’altra passione: la cucina. E, a quanto pare, il suo tiramisù è davvero da medaglia d’oro. Dal ghiaccio alla cucina: Arianna Fontana, la passione per il Tiramisù. 🔗 Leggi su Dilei.it

