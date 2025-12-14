Cristallo di rocca di Adalbert Stifter | trama significato e il lato oscuro del racconto di Natale

«Cristallo di rocca» di Adalbert Stifter è un racconto natalizio che narra la storia di due fratellini smarriti tra i ghiacciai durante una nevicata. Attraverso questa vicenda, l'autore esplora temi di solidarietà, speranza e il lato oscuro delle tradizioni natalizie, offrendo una riflessione profonda sulla natura umana e il significato del vero spirito natalizio.

Nel racconto natalizio «Cristallo di rocca» di Adalbert Stifter, due fratellini si perdono tra i ghiacciai durante una nevicata. Salvati dai valligiani, tornano a casa per Natale, ma dietro l'apparente fiaba emerge una visione moderna e inquieta: la natura e il bene mostrano un volto ambiguo, segnato da un profondo nichilismo. La trama è breve e semplice: il giorno della vigilia di Natale, due bambini del villaggio di Gschaid, Corrado e Sanna, fratello e sorella, vanno a trovare la nonna, che abita nel villaggio di Millsdo

“Cristallo di rocca – Una storia di Natale”, con una meravigliosa Virna Lisi - Tratto dal racconto del 1853 “Cristallo di rocca” di Adalbert Stifter, una delle storie natalizie più evocative della letteratura tedesca, Cristallo di rocca – Una storia di Natale (1999) è un film ... montagna.tv

