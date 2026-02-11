Il runner Lupin è finito in manette. Dopo aver tentato tre volte di rubare scarpe in un negozio, è stato catturato dai carabinieri. Il 36enne di Udine aveva prelevato oggetti per un valore superiore ai 600 euro, lasciando invece le sue scarpe usate sugli scaffali. È stato arrestato al terzo tentativo e ora dovrà rispondere di furto.

L’Arsenio Lupin delle scarpe da corsa. Le rubava nei negozi e al loro posto lasciava le sue, usate: è stato arrestato dalla Polizia a Udine un noto runner locale di 36 anni che per tre volte aveva derubato il punto Decathlon di viale Tricesimo, sempre con la stessa “firma”. Il ladro, dopo aver rubato le calzature sostituendole con le proprie, si nascondeva nei bagni del negozio per rimuovere i dispositivi antitaccheggio e poi uscire. All’ennesimo tentativo, però, qualcosa non ha funzionato e le barriere antitaccheggio hanno fatto scattare l’allarme, portando al tempestivo intervento dell’addetto alla vigilanza e dei commessi del negozio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il runner Lupin: ruba le scarpe e lascia le sue usate sugli scaffali. Arrestato

Approfondimenti su Udine Ladro

Un runner è stato arrestato a Udine dopo aver scambiato le scarpe usate con quelle di un negozio e aver tentato di scappare correndo.

La polizia di Udine ha arrestato un uomo di 36 anni per furto aggravato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Udine Ladro

Il ladro, un 36enne di Udine, è stato beccato al terzo tentativo dopo aver prelevato materiale dal valore di oltre 600 euroUn 36enne di Udine è stato beccato al terzo tentativo dopo aver rubato delle scarpe running a Decathlon e aver lasciato le sue scarpe usate sugli scaffali. gazzetta.it

Piratello, ruba le offerte in chiesa. Per farlo usa una tecnica da Lupin. I carabinieri bloccano un 63enneI militari dell’Arma si sono precipitati nel luogo di culto dopo essere stati allertati da alcuni presenti. L’uomo, con precedenti, aveva 60 euro tra monete e banconote, prese poco prima con metro e ... ilrestodelcarlino.it

Ecco alcuni degli sketch fatti ai nostri ospiti e soci ieri dal mitico Sensei @andreayuudentuto Potete ancora trovare al Museo la sua spettacolare opera a colori di Lupin e Margot a Venezia im stampa serigrafica autografata in originale dall'autore..verrà data in - facebook.com facebook