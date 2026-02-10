Noto runner arrestato a Udine così rubava scarpe nuove lasciando nel negozio quelle già usate

La polizia di Udine ha arrestato un uomo di 36 anni per furto aggravato. Il runner entrava nel negozio di articoli sportivi, sceglieva scarpe e abbigliamento tecnico, e poi lasciava nel negozio quelle usate, portando via le nuove. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo poco dopo aver messo a segno l’ultimo colpo.

Eseguito un arresto per furto aggravato a Udine nella mattinata di venerdì. Un cittadino italiano di 36 anni, residente in città, è stato fermato dopo essere stato sorpreso a rubare scarpe e indumenti tecnici da un noto negozio di articoli sportivi. L’uomo, già conosciuto come runner, è stato identificato grazie alla collaborazione tra il personale del punto vendita e le forze dell’ordine, dopo che episodi simili si erano verificati anche nei giorni precedenti. La dinamica del furto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella mattinata di venerdì, quando il personale di un negozio di articoli sportivi situato in viale Tricesimo a Udine ha notato movimenti sospetti da parte di un cliente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

