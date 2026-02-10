Un runner è stato arrestato a Udine dopo aver scambiato le scarpe usate con quelle di un negozio e aver tentato di scappare correndo. La polizia lo ha fermato poco dopo, mentre cercava di allontanarsi con le scarpe del negozio. Nel frattempo, in un’altra notizia, è stata annunciata una nuova disciplina olimpica chiamata

Annunciata la nuova disciplina olimpica del magheggio: l’atleta dovrà nascondersi dall’esercente e destreggiarsi con creatività nel taccheggio di articoli in vendita con lo scopo di non farsi beccare. Scherzi a parte, il protagonista di questa vicenda ha terminato la gara in cella. A Udine un runner è entrato in un negozio di articoli sportivi per comprare delle scarpe da corsa. Ma evidentemente le sue intenzioni erano diverse: è andato a nascondersi nei bagni dell’attività e ha sostituito le calzature che indossava con un paio preso dagli scaffali, dal valore di 200 euro. Dopodiché si è diretto verso l’uscita, ma è stata sventata dall’allarme antifurto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scambia le scarpe usate con quelle del negozio e fugge correndo: arrestato runner a Udine

La polizia di Udine ha arrestato un uomo di 36 anni per furto aggravato.

