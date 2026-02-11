Il ritorno sold out dei Biffy Clyro tre anni dopo

Tre anni e mezzo dopo il loro ultimo concerto al Carroponte, i Biffy Clyro sono tornati a Milano. Questa volta, il pubblico ha riempito di nuovo il locale, con i biglietti andati esauriti in anticipo. La band scozzese ha regalato un live energico, dimostrando di essere ancora tra i protagonisti della scena.

Tre anni e mezzo dopo il concerto al Carroponte, tornano a Milano i Biffy Clyro. E lo fanno ancora una volta all’insegna del sold out. Anche se stasera all’Alcatraz Simon Neil, voce e chitarra, e Ben Johnston, batteria, non potranno contare sul supporto al basso del gemello di quest’ultimo James Johnston, che in dicembre ha messo in pausa l’attività live per concentrarsi sulla propria salute mentale e sui suoi roblemi di dipendenza. A sostituirlo ci pensa Naomi Macleod degli Empire State Bastard, che completa la formazione in tour assieme Mike Vennart, chitarra, e Richard “Gambler” Ingram, chitarra e tastiere, attivissimi pure come duo elettronico (i British Theatre).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

