La lista dei grandi artisti internazionali protagonisti dell’edizione 2026 degli I-Days Milano Coca Cola non è ancora finita e oggi si arricchisce di uno dei più grandi nomi del pop mondiale: i Maroon 5, la band guidata dal carismatico Adam Levine che negli ultimi trent’anni è diventata una delle realtà più rappresentative della loro generazione approderà per la prima volta al festival meneghino giovedì 25 giugno 2026 per l’unica data live del loro tour mondiale in Italia ( Ippodromo Snai San Siro). Dopo Florence + The Machine, System Of A Down, Queens Of The Stone Age, Acid Bath, Foo Fighters, Idles, Fat Dog e David Guetta, l ‘ arrivo dei Maroon 5 arricchisce un cast già memorabile confermando il ruolo dominante della concert series milanese all’interno dei circuiti live internazionali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dopo tre anni, i Maroon 5 annunciano il ritorno in Italia per l’estate 2026