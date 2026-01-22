Dalle sfilate Autunno Inverno 2025-26 emerge un ritorno deciso allo stile bon ton degli Anni 60. Questa tendenza valorizza eleganza classica e linee raffinate, reinterpretate con modernità. La vera audacia consiste nel rispettare le regole di sempre, trovando nuove espressioni che ne evidenzino la sostanza e la versatilità, senza eccessi o stravolgimenti.

La vera audacia non sta nel mandare in frantumi le regole, ma nell'abbracciarle con tale ostinazione da svelarne le crepe più nascoste. Solo chi segue la norma fino all'estremo riesce a far implodere il sistema dall'interno: è lì che nasce la rivoluzione più sovversiva. È il pensiero espresso dal filosofo e sociologo Slavoj Žižek nel saggio In difesa delle cause perse. Benvenute nell'inverno 2025-26, dove l'ultimo accessorio di moda non è la borsa griffata, ma una doppia vita ben curata. Perché, diciamocelo con quel sorriso che ci siamo allenate a perfezionare, essere irreprensibili è noioso. Essere scandalose è volgare.

© Amica.it - Dalle sfilate Autunno Inverno 2025-26 arriva una tendenza che definisce un chiaro ritorno allo stile bon ton Anni 60

