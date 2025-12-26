Immagina di avere una paghetta, ma con una regola strana: non puoi gestirla davvero come vuoi tu. Devi per forza affidarne una parte a qualcun altro, che la tiene “in custodia” e decide lui cosa farne. È come se tu avessi 100 euro, ma 50 euro li tenesse sempre un tuo amico “per sicurezza”. Solo che questi soldi non stanno fermi in una cassaforte: il Tesoro francese (il tuo amico) li usa, li investe, ci finanzia anche il debito pubblico francese, e fino a poco tempo fa non ti dava in cambio gli interessi pieni di mercato. Così ogni anno il 50% delle riserve valutarie dei 14 Paesi africani non sta in casa loro, ma direttamente dal loro “amico”: la Francia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ottant’anni dopo, il Franco Cfa continua a plasmare il destino economico di milioni di africani

