Roma si prepara a rivivere l’emozione di un’epoca passata: dopo quasi trent’anni, brandan Fraser e Rachel Weisz tornano sul grande schermo per il nuovo capitolo della saga. La notizia circola da giorni, e i fan sono già in trepidazione. La produzione ha confermato che le riprese sono in fase avanzata, e il pubblico si aspetta un mix di avventura e nostalgia. La nuova “Mummia” promette di riportare in auge un classico che ha segnato un’intera generazione.

Roma, 11 febbraio 2026 – A quasi trent’anni dal debutto che ha rilanciato l’avventura archeologica sul grande schermo, la saga de ‘La Mummia’ prepara il ritorno dei suoi volti più amati. Brendan Fraser e Rachel Weisz torneranno ufficialmente per il quarto capitolo, in uscita il 19 maggio 2028 con Universal Pictures. Una data cerchiata in rosso dai fan di Rick ed Evelyn O’Connell. Cosa sappiamo. La Mummia si risveglia trent’anni dopo. Fraser aveva guidato l’originale del 1999 e il sequel ‘La mummia: il ritorno’, tornando poi nel 2008 con “La Mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone”. Weisz, invece, era stata il cuore romantico e intellettuale della prima trilogia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il ritorno della Mummia: Brandan Fraser e Rachel Weisz di nuovo insieme

Approfondimenti su La Mummia

Brendan Fraser e Rachel Weisz tornano nei loro ruoli iconici di Rick e Evelyn O’Connell.

La data d’uscita di “La Mummia 4” è ufficiale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

The Mummy 4: Brendan Fraser and Rachel Weisz Reunite

Ultime notizie su La Mummia

Argomenti discussi: Dopo quasi 30 anni, Brendan Fraser e Rachel Weisz tornano in La Mummia 4. Svelata la data di uscita!; La Mummia 4, ecco la data d'uscita del film con Brendan Fraser e Rachel Weisz; La Mummia 4 con Brendan Fraser e Rachel Weisz ha una data di uscita; Quando esce La Mummia 4? Brendan Fraser e Rachel Weisz tornano protagonisti 20 anni dopo: c'è la data.

La Mummia | Brendan Fraser e Rachel Weisz sono di ritorno, svelata la data d’uscita del nuovo capitoloUfficiale: Brendan Fraser e Rachel Weisz tornano nel nuovo capitolo de La Mummia. Al cinema dal 19 maggio 2028 con la regia dei Radio Silence. universalmovies.it

La Mummia 4, svelata la data di uscita: Brendan Fraser e Rachel Weisz di nuovo insieme 20 anni dopoBrendan Fraser e Rachel Weisz hanno detto sì a La Mummia 4: il nuovo film si farà ed è già stata annunciata la data d'uscita ... libero.it

Hollywood Reporter conferma che Brendan Fraser e Rachel Weisz torneranno ufficialmente nel nuovo film di La Mummia in uscita nel 2028. x.com

La Mummia 4, diretto da Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillet, uscirà il 19 maggio 2028. Brendan Fraser e Rachel Weisz torneranno ufficialmente nel film. - facebook.com facebook