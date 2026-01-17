L’Aquila capitale della Cultura | il taglio del nastro con Mattarella Biondi Marsilio e Giuli Rinascita dalle macerie e modello per l’Italia

L’Aquila, simbolo di resilienza e rinascita, ha recentemente celebrato la sua trasformazione con un evento ufficiale alla presenza di Mattarella, Biondi, Marsilio e Giuli. La città, ancora in fase di ricostruzione dopo il terremoto del 2009, si riconferma come esempio di ripartenza e modello per l’Italia, sottolineando il percorso di rinascita dalla distruzione e il suo ruolo come capitale della cultura.

“L’Aquila, non è nuova a sfide difficili. Ardua è stata quella con la quale si è misurata dopo l’immane tragedia del terremoto del 2009 e con la quale sta misurando ancora per completare l’opera di ricostruzione e di pieno rilancio. Essere capitale della cultura sarà un prezioso contributo a questa impresa di successo della comunità aquilana, impresa che prosegue verso il futuro”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione di L’Aquila Capitale della Cultura 2026. Per il capoluogo abruzzese un giorno di grande festa e commozione per la consacrazione di un patrimonio di civiltà e cultura che viene da lontano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’Aquila capitale della Cultura: il taglio del nastro con Mattarella, Biondi, Marsilio e Giuli. “Rinascita dalle macerie e modello per l’Italia” Leggi anche: Terremoto: Mattarella, 'L'Aquila capitale cultura per proseguire rinascita' Leggi anche: L’Aquila apre l’anno da Capitale italiana della cultura, Miccichè omaggia Biondi con una statuetta a sorpresa La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. L'Aquila Capitale italiana della Cultura 2026, Mattarella: "La cultura è motore e collante della civiltà" - facebook.com facebook #Cultura, #Mattarella: L’Aquila capitale 2026, occasione per tutta la comunità x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.