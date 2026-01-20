Conto alla rovescia per Frolla Land | taglio del nastro con il Ministro Locatelli

Mancano pochi giorni all’inaugurazione di Frolla Land, il nuovo spazio di Frolla Microbiscottificio ad Osimo. La cerimonia di apertura vedrà la presenza del Ministro Locatelli. La cooperativa, composta da 35 ragazzi con disabilità, continua il suo percorso di inclusione tra il laboratorio e il Frolla Market, offrendo un ambiente dedicato alla crescita e all’integrazione.

OSIMO - È iniziato il countdown in casa Frolla Microbiscottificio per quella che sarà la nuova casa della cooperativa di Osimo in cui lavorano 35 ragazzi con disabilità impegnati tra il laboratorio e il Frolla Market. Il prossimo 29 gennaio alle ore 10, si terrà la cerimonia di inaugurazione di Frolla Land, nuovo e più grande spazio di condivisione, scambio e crescita dove ognuno potrà esprimersi e valorizzare al meglio le proprie competenze. Un vero e proprio simbolo di inclusione nel cuore delle Marche, a Campocavallo di Osimo, in Via Molino Giri Snc. Al taglio del nastro sarà presente anche il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, oltre a Michela Glorio (sindaca di Osimo) e Mons.🔗 Leggi su Anconatoday.it

