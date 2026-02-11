Il prof D’Orsi auspica la pace col ritorno a blocchi contrapposti | siamo lontani dalla lezione di Capitini e i Radicali

A Perugia, il professor D’Orsi ha tenuto una lezione senza chiedere né ascoltare opinioni diverse. Ha parlato a lungo, ma senza spazio per domande o confronti. Il suo desiderio è tornare a un mondo diviso in blocchi opposti, anche se questa strada sembra lontana rispetto alle idee di Capitini e dei Radicali. La sala era silenziosa, e molti studenti hanno lasciato l’aula senza molte risposte.

Qualche giorno fa, a Perugia, ho assistito ad una lezione magistrale senza contraddittorio né possibilità di domande del prof D'Orsi. La locandina di Umbria della Pace recitava "Siamo tutti figli di Aldo Capitini", il perugino che portò il pensiero gandhiano in Europa. In questi tempi difficili, il dibattito tra pacifismo contro ogni guerra e nonviolenza gandhiana è necessario. La Marcia Perugia-Assisi nacque come atto politico per offrire dal basso una unione fuori delle ideologie dei blocchi Usa-U. D'Orsi teorizza che la unica speranza per la pace sia il ritorno ai blocchi contrapposti: una Russia potente, per contrastare l'imperialismo americano.

