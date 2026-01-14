Il professor Angelo D'Orsi, storico dell'Università di Torino, analizza la diaspora venezuelana, offrendo una riflessione approfondita sulle cause e le conseguenze di questo fenomeno migratorio. La sua prospettiva si inserisce in un quadro più ampio di studi sulle dinamiche sociali e politiche che coinvolgono i paesi latinoamericani, contribuendo a una comprensione più articolata di questa importante realtà.

Angelo D'Orsi è uno studioso dell'Università di Torino, uno degli ideologi della sinistra radicale che i giovani seguono con maggiore interesse. Nostalgico dell'U, tra i garanti dell'Askatasuna, oggi è spesso in tv a disquisire di Venezuela. Le sue tesi sono spesso provocatorie, molte volte utili solo a portare avanti una narrazione contraria, come nell'ultima puntata di Quarta Repubblica, quando ha intavolato una discussione con Nicola Porro sulla diaspora venezuelana. " Le voglio chiedere una cosa, gli 8 milioni di venezuelani che sono scappati dal Paese sono falsi? ", è la domanda del conduttore e giornalista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Sono emigrati...". Così il prof D'Orsi riscrive la diaspora venezuelana

