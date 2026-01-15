Il Ddl Caregiver mira a riconoscere e supportare chi si dedica alla cura di persone fragili, come anziani e malati. Tuttavia, nonostante gli impegni annunciati, la proposta legislativa ancora non garantisce una tutela completa e strutturata. La normativa presenta limiti e carenze che, attualmente, non rispondono pienamente alle esigenze di chi assolve a questa importante funzione, lasciando ancora molte questioni irrisolte nel contesto della tutela delle persone fragili.

Dal nome può sembrare una manovra che solleva il pesante carico di chi sceglie (o è costretto) a occuparsi di persone fragili, molto spesso anziane e malate. Ma nella realtà dei fatti si tratta dell’ennesimo bonus, un minimo aiuto, sia in termini economici che pratici, per chi sacrifica la propria vita per coloro che non sono più autosufficienti. La manovra prevede, tuttavia, dei criteri di riconoscimento anche dei giovani che spendono parte del loro tempo alle cure di famigliari. Ddl caregiver, a chi spettano i 400 euro di bonus. Nel Ddl si legge che la tutela economica sarà garantita esclusivamente ai familiari conviventi che svolgono almeno 91 ore settimanali (quindi 13 ore al giorno) ma solo se hanno un reddito non superiore a 3mila euro annui e un Isee non superiore ai 15mila euro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cosa prevede il Ddl Caregiver (e perché siamo ancora lontani dalla tutela delle persone fragili)

Leggi anche: Checco Zalone batte sé stesso negli incassi, ma come spettatori siamo ancora lontani. Il vero record? È ancora di Avatar: ecco perché

Leggi anche: Comune e sindacati contro la povertà, a tutela delle persone fragili e anziane

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ddl Caregiver. Ecco cosa prevede il testo approvato dal Governo; CAREGIVER FAMILIARE: COSA PREVEDE IL NUOVO DISEGNO DI LEGGE; Fino a 1200 euro a trimestre per chi assiste una persona non autosufficiente: arriva il ddl che però scontenta (quasi) tutti; Caregiver familiari, oggi ddl in Cdm. A chi spetta contributo da 400 euro al mese.

Caregiver familiare: cosa prevede il nuovo disegno di legge - I dettagli sulle novità in arrivo: definizione di caregiver, nuove procedure INPS, i requisiti e il sostegno economico previsti dalla proposta di legge ... fiscoetasse.com