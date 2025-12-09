Il procuratore De Luca smonta le tesi di Scarpinato La pista nera sulle stragi del 1992 vale meno di zero
“L’ipotesi della pista nera per quanto riguarda le stragi di mafia del 1992, legata al terrorista Stefano delle Chiaie, vale zero tagliato”. L’ha detto il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, durante l’audizione in corso alla Commissione nazionale antimafia, affermando che si stanno svolgendo ulteriori indagini. Parole pesanti e autorevoli che spengono definitivamente un’ipotesi astratta e fantasiosa a cui le persone che realmente si occupano di lotta alla mafia avevano dato già poco credito. Una pista inesistente. “Quando abbiamo ricevuto gli atti da Palermo – ha aggiunto De Luca – pensavamo che si trattasse di una pista eccezionale, ma guardando le carte ci siamo resi conto che si trattava di zero tagliato”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
