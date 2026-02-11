omicidio mattarella il procuratore de luca non esclude la pista nera

Il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, non chiude la porta a una nuova pista sull’omicidio di Piersanti Mattarella. In un’intervista, ha detto che la “pista nera” potrebbe essere ancora percorsa, anche se finora non ci sono prove concrete. La vicenda resta aperta e le indagini continuano a cercare risposte.

Il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca non esclude che la pista nera per l’omicidio di Piersanti Mattarella, possa essere un’ipotesi da percorrere. Boccia la collaborazione di Alberto Lo Cicero e tiene a precisare che la procura nissena non è pilotata. Lo ha fatto nel seguito della sua audizione in Commissione nazionale antimafia. «La pista nera - ha affermato De Luca - non rimane totalmente esclusa» nella lettura di alcune dinamiche di Cosa nostra, «ci sono delle vicende come l’omicidio Mattarella e anche quella di Paolo Bellini, che meritano sicuramente ampia riflessione e approfondimento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Durante l’audizione in commissione Antimafia, il procuratore De Luca ha dichiarato che la pista nera di Scarpinato è priva di fondamento.

Il procuratore Salvatore De Luca ha fornito aggiornamenti sulla vicenda legata alla strage di Via D’Amelio, alimentando nuovi interrogativi e tensioni politiche.

