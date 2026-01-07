Melania non lo sopporta ma Trump ci passa su e irride un’atleta transgender davanti ai repubblicani

Durante un evento repubblicano, Donald Trump ha rivolto commenti ironici nei confronti di un’atleta transgender, suscitando critiche e discussioni. Prima di ciò, aveva imitato Emmanuel Macron, evidenziando il suo stile provocatorio. La vicenda mette in luce le strategie comunicative di Trump e le reazioni che queste suscitano nel contesto politico e sociale attuale.

Dopo aver imitato il presidente francese Emmanuel Macron e averlo preso in giro per il suo accento, Donald Trump non si è fermato, anzi. Il capo della Casa Bianca ha messo in scena una controversa imitazione di un'atleta transgender durante il suo intervento davanti ai parlamentari repubblicani al Kennedy Center di Washington. Uno show non esattamente elegante che ha provocato risate fragorose tra i presenti, ma ha scatenato immediate polemiche online. Durante il discorso, Trump ha inscenato la parodia di un'atleta transgender impegnata in una gara di sollevamento pesi. "Mia moglie odia quando lo faccio.

