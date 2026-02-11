Il nuovo autovelox non perdona ora vede anche revisione e assicurazione

Un nuovo autovelox entra in funzione nelle strade italiane e questa volta fa parlare di sé anche per altri motivi. Non si limiterà più a multare chi supera i limiti di velocità, ma controllerà anche se i veicoli sono in regola con revisione e assicurazione. La novità ha sorpreso molti automobilisti, che ora dovranno fare attenzione non solo alla velocità, ma anche a rispettare le scadenze obbligatorie. La polizia stradale ha già annunciato che aumenteranno i controlli e le sanzioni per chi si dimentica di aggiornare revis

L' autovelox non ha più solo «un'anima». Ma si raddoppia. Anzi, si triplica. Non sarà infatti soltanto lo strumento tanto odiato dagli automobilisti, quello che misura gli eccessi di velocità, che certifica violazioni ai limiti del codice stradale. Da due settimane a Roma gli autovelox hanno infatti la possibilità di accertare anche altre due possibili violazioni: la mancanza di revisione del mezzo e l' assenza di assicurazione. I sistemi di controllo della velocità, che si trovano su tutto il territorio della Capitale, in mano alla Polizia locale di Roma Capitale, adesso sono stati aggiornati, con una nuova tecnologia in grado, al momento del passaggio del mezzo (una vettura, un motorino, un camion o una microcar) di verificare se è o meno assicurato e se ha la revisione scaduta.

