Telefonino alla guida aumentano gli indisciplinati In crescita anche le sanzioni per mancata revisione e assicurazione

Le multe per chi usa il cellulare mentre guida sono salite. Nel 2025 sono state 294, contro le 220 dell'anno precedente. Sempre più automobilisti si distraggono con il telefonino, mettendo a rischio sé stessi e gli altri. Anche le sanzioni per mancata revisione e assicurazione sono aumentate, segno che le pattuglie intensificano i controlli. La situazione resta preoccupante, con più persone che ignorano le regole della strada.

Dal report della polizia Municipale di Rimini sulle violazioni degli automobilisti emergono dati preoccupanti per la sicurezza stradale rescono le violazioni per uso del cellulare durante la guida: 294 sanzioni nel 2025 contro le 220 del 2024. La Polizia Locale registra un aumento anche per veicoli senza assicurazione (334 multe) e per revisioni non effettuate (1.392 casi, record degli ultimi quattro anni). Segnali positivi solo per le cinture di sicurezza. Significativo il bilancio 2025 delle violazioni sulle principali norme di comportamento del Codice della Strada, fatto dalla Polizia Locale di Rimini, che ha registrato un preoccupante aumento delle violazioni legate all'uso del telefono cellulare durante la guida e alla circolazione senza copertura assicurativa.

