Chiesa alla Juventus la notizia dall’Inghilterra cambia tutto | cosa sta succedendo nella trattativa per il ritorno in bianconero

Negli ultimi giorni, una notizia proveniente dall’Inghilterra sta influenzando le trattative per il ritorno di Federico Chiesa alla Juventus. Dopo la prima esperienza in maglia bianconera, il futuro del giocatore potrebbe prendere una direzione diversa, con sviluppi che stanno emergendo e che meritano attenzione. Ecco cosa sta succedendo e quali sono le prossime possibilità per il suo ritorno in bianconero.

Chiesa alla Juventus, la seconda esperienza in maglia bianconera sembra avvicinarsi. Il Liverpool avrebbe accettato l’offerta. La notizia sta facendo rapidamente il giro dell’ambiente bianconero e del panorama calcistico europeo: Chiesa è ormai molto più di una semplice suggestione di mercato. Secondo quanto riferito da Ornstein, infatti, il Liverpool ha accettato un’offerta da 6,5 milioni di sterline presentata dalla Juventus per Federico Chiesa, aprendo ufficialmente la strada al ritorno dell’esterno azzurro a Torino. L’operazione Chiesa Juve rappresenta un passaggio strategico importante per il club bianconero, che è alla ricerca di rinforzi di qualità per rilanciare il proprio reparto offensivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

