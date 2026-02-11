Il MUR dedica alle studentesse e alle ricercatrici iraniane la Giornata internazionale per le donne e le ragazze nella scienza

Domenica il Ministero dell’Università e della Ricerca ha deciso di dedicare la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza alle studentesse e alle ricercatrici iraniane. In un momento in cui l’Iran vive un periodo complicato, con molte difficoltà anche per chi vuole studiare o lavorare nel campo della ricerca, questa iniziativa mira a portare attenzione sulla loro situazione. La scelta del governo italiano vuole essere un gesto di solidarietà per le giovani donne iraniane che continuano a lottare per i propri studi e i loro diritti.

«L’Iran sta attraversando un momento drammatico. Vivere in Iran è molto difficile, così come studiare. Nonostante questo, molte studentesse hanno scelto lo studio come strada per aprirsi al mondo e costruire il proprio futuro. La loro scelta e il loro coraggio nello studiare e nel guardare avanti rappresentano un esempio che parla a tutte le giovani. Dedicare la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza alle studentesse e scienziate iraniane significa dare voce a chi non ha voce. L’Italia è orgogliosa di accogliere una comunità di oltre 14 mila studenti e studentesse iraniane sostenendoli con oltre 10mila borse di studio », ha dichiarato il ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella Scienza.🔗 Leggi su Open.online

