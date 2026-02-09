Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze nella Scienza | Napoli Est ribalta la tendenza nazionale con la maggioranza di studentesse nei laboratori STEM
Napoli Est rompe la tendenza nazionale e mostra che le donne possono fare scienza. In questi quartieri, come Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio, più del 70% degli studenti nei laboratori STEM sono donne. Un progetto educativo locale sta dimostrando che il divario di genere non è scritto nella natura, ma è un problema culturale che si può superare con occasioni reali, esempi positivi e spazi adeguati.
Oltre il 70% di partecipanti donne nei laboratori scientifici. A Napoli Est, nei quartieri di Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio, un progetto educativo sta dimostrando che il divario di genere nelle discipline tecnico-scientifiche non è una “legge naturale”, ma un ostacolo culturale che si può scardinare con opportunità concrete, modelli positivi e spazi di apprendimento inclusivi. In occasione della Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze nella Scienza, che si celebra l’11 febbraio, arriva un segnale forte dal territorio: i laboratori del progetto S.T.E.M. (Scuola, Territorio, Educazione, Motivazione) – realizzato dall’associazione Maestri di Strada e dal Consorzio STRESS, con la collaborazione della cooperativa NuReCo e dell’Associazione Trerrote – stanno portando fisica, chimica, ingegneria, informatica e stampa 3D nelle scuole, ottenendo una partecipazione femminile nettamente superiore alla media nazionale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
