Il Mose di Venezia è attivissimo

Il sistema Mose di Venezia si è attivato 18 volte dal 28 gennaio, più del doppio rispetto alla media. Le maree più alte del normale hanno spinto le barriere a intervenire ripetutamente, causando disagi e preoccupazioni tra i residenti e i turisti. La situazione resta sotto stretta osservazione, mentre le autorità cercano di capire se si tratta di un episodio temporaneo o di un fenomeno destinato a ripetersi più spesso.

Dall’inizio dell’anno il Mose di Venezia, il sistema di dighe mobili che protegge la città dall’alta marea, è stato attivato diciotto volte, tutte concentrate dal 28 gennaio a oggi. È un numero elevato e «del tutto inusuale», dice il responsabile del Centro Maree del comune di Venezia, Alvise Papa. Le ripetute attivazioni del Mose nel giro di pochi giorni sono coincise con il fatto che in queste settimane i livelli delle maree sono stati più alti rispetto alla media di questo periodo dell’anno. Papa ne parla come di un record. Dice poi che oggi basta poco per allagare la città: se venti, venticinque anni fa serviva una somma di cattive condizioni meteorologiche affinché succedesse, oggi bastano precipitazioni anche molto modeste, perché il livello medio del mare è più alto rispetto a un tempo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

