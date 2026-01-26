La Brianza omaggia il genio di Mosé Bianchi con una grande mostra

In Brianza, si rende omaggio al talento di Mosé Bianchi con una mostra dedicata all’illustre artista monzese. L’esposizione, aperta al Must di Vimercate da sabato 31 gennaio, offre l’opportunità di conoscere e apprezzare il suo contributo nel panorama artistico locale. Un’occasione per approfondire la sua vita e le sue opere, valorizzando il patrimonio culturale della regione.

In Brianza si celebrano il genio e l'opera dell'illustre maestro monzese. Sabato 31 gennaio apre al Must di Vimercate "Mose Bianchi. L'Ottocento a colori", la mostra dedicata a Mosè Bianchi, pittore monzese divenuto celebre e apprezzato nella seconda metà del XIX secolo, evento di punta di tutta la stagione culturale. La collezione del museo vimercatese accoglierà due prestigiosi dipinti di Mosè Bianchi che ritraggono i coniugiSottocasa-Ponti, proprietari della villa che oggi è sede del Must e protagonisti della scena culturale cittadina dell'epoca. Opere che saranno esposte al pubblico insieme ad altri prestiti provenienti da collezioni pubbliche e private, per un allestimento che comprende 40 dipinti.🔗 Leggi su Monzatoday.it

