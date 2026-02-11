Il mondo di Lisa Vittozzi tra allenamenti tiramisù e il tifo per Pogacar

Lisa Vittozzi si allena duramente in vista delle prossime gare, mentre si concede qualche momento di relax con un tiramisù. La campionessa di biathlon spera di conquistare un’altra medaglia olimpica, come ha fatto otto anni fa. Nel frattempo, segue con entusiasmo la corsa di Pogacar al Tour de France.

Lisa Vittozzi è una delle stelle azzurre più attese a Milano Cortina, dati suoi risultati nel biathlon, la disciplina che unisce sci di fondo e tiro. L'atleta ha conquistato l'argento nella staffetta mista con Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Dorothea Wierer. Questa medaglia si aggiunge al bronzo conquistato a Pyeongchang 2018, quando chiuse terza nella staffetta mista. Anche in quell'occasione erano presenti Wierer e Hofer, mentre il quarto membro era Dominik Windisch. Ma Lisa vanta altri successi importanti. Nata a Pieve di Cadore (Belluno) il 4 febbraio 1995, ma cresciuta a Sappada, in Friuli-Venezia Giulia, Vittozzi ha un palmares eccezionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

