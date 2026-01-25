Biathlon Lisa Vittozzi sale sul podio con le francesi nella Mass Start a Nove Mesto! Wierer in top-10 all’ultima gara in Coppa del Mondo

A Nove Mesto, in Repubblica Ceca, si sono svolte le ultime gare di Coppa del Mondo di biathlon. Lisa Vittozzi si è piazzata sul podio nella Mass Start insieme alle atlete francesi, mentre Dorothea Wierer si è classificata tra i primi dieci nella sua ultima gara stagionale. L'evento ha concluso un'intensa stagione di competizioni, evidenziando le prestazioni degli atleti italiani nel circuito internazionale.

Calato il sipario sotto le luci artificiali di Nové M?sto, in Cechia, teatro della sesta tappa di Coppa del Mondo di biathlon. Nell’ultimo appuntamento prima dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, la Nazionale italiana può sorridere e festeggiare il 17° podio stagionale grazie a una splendida Lisa Vittozzi. La sappadina ha chiuso al terzo posto la Mass Start femminile sulle nevi ceche, interpretando la gara con intelligenza e personalità e rappresentando, di fatto, l’unica vera alternativa in una prova in cui la squadra francese ha impressionato per profondità e compattezza. Il successo è andato a Julia Simon (0+1+0+0), bravissima a cambiare ritmo nel momento decisivo, davanti alla compagna di squadra Océane Michelon (0+1+0+0), staccata di appena 0”5, e a Vittozzi (0+1+0+0), terza a 2”7. 🔗 Leggi su Oasport.it

