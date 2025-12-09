Chalet Lisa Vittozzi Eirl Dolomites Retreat Sappada dedica uno dei suoi chalet alla campionessa del mondo di biathlon
SAPPADA (UD) – Nasce dal dialogo tra territorio, sport e ospitalità uno dei progetti più significativi per Eirl Dolomites Retreat Sappada: lo chalet dedicato alla biatleta olimpionica Lisa Vittozzi. Un luogo pensato per permettere agli ospiti di vivere una vacanza attiva, senza rinunciare al ritmo lento consapevole che caratterizza il retreat. L’IDEA CHE HA DATO ORIGINE AL PROGETTO Il rapporto tra Lisa Vittozzi e i proprietari di Eirl Dolomites Retreat Sappada, Silvia Zambon e Massimiliano Stoffie, nasce da una condivisione profonda: il legame con Sappada e il valore dello sport come elemento identitario della comunità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Sappada, inaugurato lo "Chalet Lisa Vittozzi": natura, sport e ospitalità d’eccellenza - A Sappada nasce lo “Chalet Lisa Vittozzi” di Eirl Dolomites Retreat: un’esperienza tra sport, natura e benessere dedicata alla campionessa. Si legge su nordest24.it
