Il mistero dei resti trovati dentro una Ford Fiesta in fondo al lago | la morte di Rosario Tilotta rimane senza perché

Il corpo di Rosario Tilotta, l’operaio di 59 anni scomparso nel 2004, è stato trovato nei mesi scorsi nel lago di Iseo, a Tavernola Bergamasca. I resti sono stati individuati e recuperati dalla Guardia Costiera, ma ancora non si conoscono le cause della sua morte. La famiglia aspetta risposte, ma sul caso non ci sono ancora certezze. La procura ha aperto un’inchiesta per fare luce su questa vicenda che resta avvolta nel mistero.

Seriate (Bergamo) – I resti di Rosario Tilotta, operaio di 59 anni, residente a Seriate, scomparso nel nulla nel luglio del 2004, vennero ripescati in fondo al lago di Iseo, a Tavernola Bergamasca: siamo a inizio settembre 2019. Erano rinchiusi nella Ford Fiesta color amaranto a 80 metri di profondità. In questi anni sono state percorse tante piste investigative, da quella del suicidio a un guasto meccanico della vettura, fino a quella dell'omicidio. Ma in assenza di una concreta prospettiva di sviluppo delle indagini, il pm Mancusi ha chiesto l'archiviazione. E nei giorni scorsi il giudice per le indagini preliminari, Moreschi, ha disposto l'archiviazione con restituzione degli atti.

