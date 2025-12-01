Firenze mistero sulla morte di Franco Giorgi e Gianna Di Nardo | coniugi trovati senza vita in casa indagini a tutto campo

È giallo a Firenze sulla morte di Franco Giorgi, 74 anni, noto antiquario, e di sua moglie Gianna Di Nardo, 68 anni, ritrovati senza vita nel loro appartamento di via Giampaolo Orsini. A fare la drammatica scoperta è stato il figlio della coppia, nel primo pomeriggio di domenica, entrando nell’abitazione dove i genitori giacevano ormai senza vita tra evidenti tracce di violenza. La scoperta del figlio e l’allarme ai soccorsi. L’allarme è scattato intorno alle 14:30, quando il figlio di Franco Giorgi e Gianna Di Nardo ha trovato i corpi dei genitori all’interno della casa. Immediata la chiamata al 118, ma all’arrivo del personale sanitario non c’era più nulla da fare: Franco Giorgi e Gianna Di Nardo erano già deceduti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Firenze, mistero sulla morte di Franco Giorgi e Gianna Di Nardo: coniugi trovati senza vita in casa, indagini a tutto campo

Contenuti che potrebbero interessarti

È MISTERO SULLA MORTE DEI DUE CONIUGI ACCOLTELLATI A FIRENZE - L'articolo ? https://toscana.news-24.it/2025/11/30/due-coniugi-morti-a-firenze-nella-loro-casa-sulle-cause-e-mistero/?fbclid=IwVERDUAOZokJleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwc - facebook.com Vai su Facebook

Chi erano i coniugi trovati morti in casa a Firenze: la vita di Franco Giorgi e Gianna Di Nardo - Lui antiquario, lei ex dipendente comunale: chi erano Franco Giorgi e Gianna Di Nardo, i coniugi trovati morti in casa a Firenze ... Da virgilio.it

Coppia morta in casa a Firenze, si fa strada l'ipotesi dell'omicidio-suicidio - Le vittime sono l’antiquario Franco Giorgi, 74 anni, noto nel settore anche per incarichi nazionali, e la moglie Gianna Di Nardo, 68 anni. Da rainews.it

Franco Giorgi e Gianna Di Nardo, chi erano i coniugi morti a Firenze: «Uccisi a coltellate». Il sangue in casa e l'allarme dato dal figlio - Le due vittime del probabile duplice omicidio di Firenze, trovati morti in casa in via Giampaolo Orsini, nel quartiere residenziale di Gavinana, si chiamavano Franco Giorgi, 74 anni, e ... Si legge su msn.com