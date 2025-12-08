È lei è qui! Ritrovamento atroce in Italia la morte a 23 anni | In fondo al lago!

Le ricerche sono partite nel pomeriggio di  domenica 7 dicembre, quando alcuni passanti hanno notato oggetti personali appartenenti a una giovane donna abbandonati su un pontile del Comune di  Tremezzina, sul lago di Como. La segnalazione è arrivata subito alle forze dell’ordine, facendo scattare un intervento tempestivo da parte dei soccorritori. Non avendo notizie della ragazza, 23 anni appena, e temendo il peggio, i vigili del fuoco hanno immediatamente avviato le operazioni di ricerca in acqua, supportati dai mezzi navali del  terzo Nucleo di Menaggio. In breve tempo l’area del pontile è stata delimitata e scandagliata in ogni punto, mentre sul luogo arrivavano parenti e residenti, colti da crescente apprensione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

